Понедельник, 25 Сентября 2023 09:53

АрмИнфо. В последние дни, Азербайджан совершил неприемлемые преступления и военные операции в Нагорном Карабахе. Об этом в эфире телеканала "TF-1"заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

При этом он подчеркнул, что Франция продолжит инициативы гуманитарной помощи Арцаху, в виде удовлетворения продовольственных и иных нужд.

Вместе с тем Макрон добавил, что на политическом уровне, Париж продолжит оказывать поддержку для того, чтобы в соглашении об устойчивом мире, который может быть достигнут между Арменией и Азербайджаном только путeм переговоров, учитывались и соблюдались права "национальных меньшинств", в частности, в Нагорном Карабахе.

<И третье. Франция сейчас очень бдительна по отношению к территориальной целостности Армении, потому что именно она сейчас поставлена на карту>, - подчеркнул Макрон.

При этом Макрон обвинил Россию в пособничестве Азербайджану в агрессии против Арцаха.

"Россия теперь является сообщницей Азербайджана, в то время как союзник Баку Турция всегда была сторонником его действий. Вот каковы риски сейчас. Франция будет поддерживать армянский народ, в соответствии с международным правом", - подытожил он, передают СМИ. Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.

По состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.