Понедельник, 25 Сентября 2023 09:52

АрмИнфо. Свободный человек говорит четко и ясно. Раб избегает в своей речи называть имена хозяев и называть вещи своими именами. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Андриас Гукасян, комментируя вчерашнее обращение премьер-министра РА Никола Пашиняна.

"Я не услышал от Никола Пашиняна важных для нашего народа слов. Раб не может быть лидером, защищающим независимость и суверенитет страны. Объединяться вокруг раба просто глупо, потому что человек, отказавшийся от собственной свободы ради спасения своей жизни, более чем готов продать свободу и достоинство других", - написал политолог.

Напомним, что накануне в ходе прямого эфира Никол Пашинян заявил, что "будущее Армении зависит от одного человека". "Этим человеком являюсь я, будущее Армении зависит от одного человека - и это ты", - отметил премьер, добавив, что Армения будет свободным, суверенным и демократическим государством, но этом пути надо будет подтвердить свою волю к этому. <Мы движемся по этому пути, уважая всех своих партнеров, ожидая такого же отношения к себе>, - заметил он. Глубинный смысл событии последних лет, и то, что происходит сегодня именно в этом - будет ли Армения независимым, суверенным государством или боязливой губернией, указал Пашинян. Как считает премьер, каждый гражданин страны должен сам сделать выбор в пользу того или иного варианта.

<Я, как премьер-министр Армении, сейчас возглавляю <движение в защиту независимости> страны. И даже, если бы не являлся главой кабмина, то, как гражданин, последовал бы за премьером, возглавляющим данное движение, осознавая, что будет нелегко, но получится>, - сказал Никол Пашинян.