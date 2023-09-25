Понедельник, 25 Сентября 2023 09:51

АрмИнфо. Оказывается, начальник полиции и министр внутренних дел Армении запретили мирные собрания в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<Я понимаю, что для них уже давно закон и конституция это Никол (премьер-министр РА - ред.), а их исповедуемые ценности - бесчестие и деньги, но они также должны знать, что все это когда-нибудь закончится. Людей похищали с улицы Туманяна, с тротуаров, без законного предъявления обвинений, и это несмотря на то, что майор Патрульной службы согласился сопровождать мирную акцию. Борьба будет продолжена>, - написал депутат.

Напомним, что 25 сентября в Ереване и других городах Армении возобновились акции в защиту Арцаха. Его участники видят проблему в действующем премьер-министре РА Николе Пашиняне, требуя его отставки.