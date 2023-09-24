Воскресенье, 24 Сентября 2023 13:26

АрмИнфо. «Будущее Армении зависит от одного человека - этим человеком являюсь я, будущее Армении зависит от одного человека - и это ты». С подобными словами обратился премьер РА Никол Пашинян к гражданам республики 24 сентября в ходе прямого эфира.

По словам премьера, Армения будет свободным, суверенным и демократическим государством, но этом пути надо будет подтвердить свою волю к этому. «Мы движемся по этому пути, уважая всех своих партнеров, ожидая такого же отношения к себе», - заметил он.

Глубинный смысл событии последних лет, и то, что происходит сегодня именно в этом - будет ли Армения независимым, суверенным государством или боязливой губернией, указал Пашинян. Как считает премьер, каждый гражданин страны должен сам сделать выбор в пользу того или иного варианта.

«Я, как премьер-министр Армении, сейчас возглавляю «движение в защиту независимости» страны. И даже, если бы не являлся главой кабмина, то, как гражданин, последовал бы за премьером, возглавляющим данное движение, осознавая, что будет нелегко, но получится», - сказал Никол Пашинян