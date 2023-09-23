Суббота, 23 Сентября 2023 19:34

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 22 сентября с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы подчеркнуть важность американо-турецких отношений и выразить свою решительную поддержку расширению экономического и двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

"Он также подчеркнул необходимость скорейшей ратификации вступления Швеции в НАТО. Госсекретарь поблагодарил Турцию за ее постоянные усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и призвал поддержать усилия по прекращению боевых действий и предотвращению ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", - отметили в Госдепе.

При этом Блинкен в своем Твиттер написал: "Я побеседовал с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на Генеральной Ассамблее ООН

о широком партнерстве США и Турции, усилиях по возрождению Черноморской зерновой инициативы, гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и завершении процесса вступления Швеции в НАТО", - написал Энтони Блинкен.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел.