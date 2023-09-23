Суббота, 23 Сентября 2023 19:32

АрмИнфо. Фундаментальный принцип правительства Грузии - избегать войны и сохранять мир. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией для обеспечения постоянного мира на Южном Кавказе.

"Фундаментальный принцип нашего правительства - избегать войны и сохранять мир. Несмотря на трудности, вызванные нашим географическим положением, нам удалось не только поддержать Украину и международное сообщество своей взвешенной политикой и тесной координацией с нашими партнерами, но и сохранить безопасность своего народа. Нашим правительством выдвинута инициатива мирного соседства. Мы готовы работать с нашими соседями и друзьями из Армении и Азербайджана, чтобы, наконец, принести на Южный Кавказ постоянный мир", - сказал Гарибашвили, передает АПА.

Отметим, что официальный Тбилиси неоднократно предлагал Еревану и Баку помощь в проведении переговоров по обеспечению мира