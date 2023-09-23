Суббота, 23 Сентября 2023 19:25

АрмИнфо.Форум древних цивилизаций - является важной возможностью оценить прогресс нашего сотрудничества в продвижении общего исторического и культурного наследия и выявить пробелы в этом контексте. Об этом замглавы МИД РА Ваге Геворгяна заявил в ходе своего выступления на министерской встрече "Форума древних цивилизаций", поблагодарив Иран за проведение Министерской сессии "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Армения ценит Форум в качестве ключевой платформы для культурного диалога и сотрудничества, которая может решить серьезные проблемы, стоящие перед постоянно глобализирующимся миром.

"Мы привержены активно поддерживать и содействовать коллективным усилиям по укреплению межкультурного диалога, взаимопонимания и толерантности. Сохранение материального и нематериального культурного наследия человечества является важным элементом продвижения эффективной политики, направленной на мир, устойчивое развитие, социальную сплоченность и солидарность, ликвидацию дискриминации и укрепление прав человека.

Вооруженные конфликты в разных частях мира оказывают разрушительное воздействие на культурные и религиозные объекты. Улучшение сбора данных, внедрение надежных механизмов мониторинга и оценки, содействие сотрудничеству и обмену информацией, использование цифровых и спутниковых технологий, а также инновационных решений создают огромный набор инструментов, способствующих защите культурного наследия и предотвращению культурного вандализма", - считает армянский дипломат.

В этом ключе он напомнил, что в Декларации Тиуанако от 13 июля 2018 года участники Форума выразили обеспокоенность тем, что вооруженные конфликты стали серьезной угрозой сохранению объектов всемирного наследия. "Как заявлено в Багдадской декларации от 4 декабря 2022 года, наши страны разделяют глубокую обеспокоенность по поводу разрушения, разграбления и присвоения культурных ценностей, включая религиозные объекты. В этом контексте, Армения убеждена, что страны-члены Форума древних цивилизаций должны приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в рамках таких известных мировых организаций, как ЮНЕСКО. У нас есть нереализованный потенциал в продвижении культурного наследия древних цивилизаций как общего богатства всего человечества. Армения готова реализовать совместные инициативы с участниками форума в рамках ЮНЕСКО и других многосторонних площадок", - отметил он.

В тоже время замглавы МИД РА с сожалением привлек внимание на то, что армянское культурное наследие сталкивается с постоянным разрушением, осквернением и присвоением в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, которые перешли под контроль Азербайджана после войны 2020 года.

"Посредством своей неустанной кампании по уничтожению культурного присутствия Армении в регионе Азербайджан стремится отрицать саму суть этого наследия.

Умышленное уничтожение Азербайджаном объектов культурного наследия является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества. Это требует однозначного осуждения и решительного ответа. Мы глубоко ценим предложение ЮНЕСКО направить независимую экспертную миссию в Нагорный Карабах - миссию, которой Азербайджан до сих пор препятствовал", - отметил дипломат.

По его словам, культурный геноцид, осуществляемый на основе этнической и религиозной ненависти против наследия коренного армянского населения, является частью более широкой государственной политики по искоренению армян на их исторической родине путем создания условий, несовместимых с жизнью.

"В момент моего выступления народ Нагорного Карабаха борется за свое существование на земле своих предков. 19 сентября Азербайджан без каких-либо причин развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха. В результате массированного и целенаправленного обстрела Степанакерта и практически всех других городов и населенных пунктов Арцаха средствами тяжелой военной техники зафиксированы большие разрушения и большие человеческие жертвы - десятки убитых, сотни раненых, в том числе среди мирного населения, из них 7 детей, 3 женщины", - обратил внимание Геворгян.

Армянский дипломат обратил внимание, что этой новой волне азербайджанской агрессии предшествовало незаконное блокирование с 12 декабря Кашатагского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, дорогой жизни. Он добавил, что в результате этой бесчеловечной блокады народ Нагорного Карабаха, особенно наиболее уязвимые группы, столкнулся с полным гуманитарным кризисом и реальной угрозой голодной смерти.

"Глобальный центр ответственности по защите, Глобальная инициатива действий по предотвращению массовых злодеяний, первый специальный советник по предотвращению геноцида Хуан Эрнесто Мендес, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено-Окампо и многие другие били тревогу об опасности совершения геноцида.

Мы надеемся, что благодаря нашим коллективным усилиям и непоколебимой приверженности ценностям гуманности, мира и защиты культурного наследия мы сможем внести значительный вклад в глобальные усилия по предотвращению неминуемой гуманитарной катастрофы и этнических чисток в Нагорном Карабахе", - сказал Геворгян.

Являясь государством, находящимся на стыке разных цивилизаций и имеющим многовековые традиции взаимного развития с разными народами и культурами, продолжил он, Армения последовательно выражает готовность сотрудничать с международными партнерами в справедливой реализации мер, направленных на защиту культурного наследия и инвестировать средства в коллективные усилия направлены на содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию.

В заключение он подтвердил приверженность Армении к сотрудничеству со странами- партнерами Форума древних цивилизаций для совместного

продвижения и защиты общего наследия, которое представляет собой незаменимую ценность для всего человечества как уникальное выражение истории, самобытности и культурной памяти.

Напомним, что Азербайджан целенаправленно сравнивает с землей армянское культурно-религиозное наследие на территориях, захваченных после широкомасштабной агрессии против Арцаха начиная с осени 2020 года.