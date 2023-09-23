Суббота, 23 Сентября 2023 19:21

АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна, Ваагн Афян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Индии (резиденция - Нью-Дели). Об этом сообщает пресс-службе президента РА.

Другим указом, Хачатурян отозвал Юрия Бабаханяна с поста посла РА в Индии и по совместительству в Непале и Шри-Ланке.

Ранее, Афян возглавлял Департамент сопредельных государств МИД РА.