Суббота, 23 Сентября 2023 19:18

АрмИнфо. Из Арцаха поступают истории об обезглавливании детей, отделении старших мальчиков и мужчин от женщин и детей. Об этом говорится в заявлении Института Лемкина по предотвращению геноцида в Твиттер.

"Мы надеемся, что это неправда, но у нас есть все основания полагать, что это так. Азербайджан регулярно обращался с армянами с таким уровнем варварства, особенно во время войн 2016, 2020 и 2022 годов. Этой страной управляют люди, которые не скрывают своей внутренней ненависти к армянам.

Подобные зверства также распространены во время геноцидов. Это именно то, что произошло, например, когда сербские войска захватили Сребреницу в 1995 году (еще один геноцид, которому способствовали колебания Запада). Детей обезглавливали, мужчин и мальчиков постарше разделяли для расправы. Массовое изнасилование. Преступники опьянены властью и ненавистью", - отмечается в заявлении.

"Ну что же, мир! Вот страна, Азербайджан, которую ты поддерживал и обелил, несмотря на многочисленные предупреждения экспертов по геноциду и организаций по предотвращению. Мы понимаем: Азербайджан - страна, богатая нефтью, враг Ирана, путь доступа в Центральную Азию - но действительно ли все это стоило того, чтобы продать свою душу и предать целый народ? Конечно нет. И все же мы здесь.

Давайте никогда не будем забывать жадность, трусость и (в некоторых случаях) злобу мировых лидеров, которые с 2020 года притворялись, что Азербайджан был чем-то иным, но не террористическим государством, совершающим геноцид.

Давайте никогда не будем забывать об этом соучастии в геноциде", - говорится в заявлении Института Лемкина по предотвращению геноцида.

Отметим, что после сообщения о прекращении огня 20 сентября, после инициированной Азербайджаном агрессии против Арцаха днем 19 сентября, стали поступать сообщения о бесчинствах вражеских сил на захваченных территориях НКР. Сообщается об обезглавливании детей, изнасиловании и убийстве женщин, жестоком убийстве мужчин и стариков. Азербайджанские оппозиционные блогеры также сообщают, что машина с российскими миротворцами была расстреляна в Арцахе вражеской стороной после того, как они зафиксировали эти зверства. Отмечается, что команду на расстрел автомобиля, в котором находился, в том числе и высший офицерский состав РМК, дал лично глава СГБ Азербайджана Нагиев для сокрытия азербайджанских преступлений в отношении мирного населения.