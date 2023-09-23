Суббота, 23 Сентября 2023 19:15

АрмИнфо.Чемпион Армении по тхэквондо Игорь Карапетян получил тяжелые травмы в результате применения полицией светошумовых гранат 19 сентября на площади Республики в Ереване.

Сейчас спортсмен находится в больнице с тяжелыми травмами, ему уже сделали несколько операций.

"Родственники Карапетяна находятся в Степанакерте, он пошел на площадь, чтобы узнать сведения о них. Во время применения полицией светошумовых гранат Игорь стоял спиной и не видел брошенной в него гранаты, в результате он получил серьезные травмы ног", - сообщает Pastinfo со ссылкой на друзей спортсмена.

Отметим, что 19 сентября на акции протеста перед правительством РА с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна в связи с проводимой им губительной политикой, в результате которой население Арцаха оказалось на грани физического истребления со стороны Азербайджана, полиция применила несоразмерную силу. В граждан полетели светошумовые гранаты. Несколько десятков граждан были госпитализированы.