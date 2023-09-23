Суббота, 23 Сентября 2023 19:14

АрмИнфо.В целях ознакомления деловых кругов с посланием главы казахстанского государства народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" состоялась встреча посла РК в РА Болата Иманбаева с руководством торгово-промышленной палаты Армении - исполнительным директором Андраником Алексаняном и вице-президентом Кареном Ивановым.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РА, представители армянских деловых кругов с удовлетворением отметили, что несмотря на текущую геополитическую ситуацию, Казахстан и Армения сохраняют положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

По мнению Андраника Алексаняна, реализация инициатив Главы Казахстана будет способствовать дальнейшему углублению экономического сотрудничества и расширению интеграционных процессов между Астаной и Ереваном. В частности, был выражен интерес не только в обмене опытом в развитии туристской отрасли, но и создании совместных проектов между армянскими и казахстанскими туроператорами. Приоритетным и перспективным направлением отмечена сфера обеспечения продовольственной безопасности, а именно, такие направления как глубокая переработка мяса, молока и зерна, промышленное тепличное хозяйство. "Полностью согласны и считаем необходимым поддерживать частные научно-технологические инициативы и разделяем необходимость адаптации образовательных программ к потребностям аграрного сектора"

- подчеркнул вице-президент ТПП Армении.

"Безусловно, для достижения поставленных целей необходимо, в первую очередь, обеспечить право на получение качественного школьного образования. Полностью поддерживаем тот подход, что образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики как в Казахстане, так и в Армении, испытывает кадровый дефицит, особенно по техническим и рабочим специальностям. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. ТПП Армении будет приветствовать совместные мероприятия, направленные на решение данных задач" - отметил Андраник Алексанян.

Армянские эксперты выразили уверенность, что "несмотря на фундаментальные сдвиги в глобальной экономике, набирающую обороты технологическую гонку, обострение конкуренции за ресурсы, а также актуальные проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития, у Казахстана имеются все предпосылки и возможности, необходимые для реализации намеченных задач".