Суббота, 23 Сентября 2023 19:14

АрмИнфо.Международные лидеры применяют двойные стандарты и принимают диктаторскую страну, игнорируя судьбу 30 000 детей. Об этом в интервью телеканалу France24 заявил экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян касаясь происходящего сегодня в Степанакерте, после вражеской агрессии.

Рубен Варданян отметил, что ситуация в Арцахе, вернее от того, что от него осталось после последней вражеской агрессии очень сложная. "Женщины, дети, всё население находится в зоне риска. Последние

четыре дня не было электричества. Десятки тысяч людей остались на улицах, в аэропорту, потому что были вынуждены покинуть свои дома. Дети не получают нормального питания, ни отопления, ни топлива. Помимо всего этого, у людей депрессия. После 30 лет независимой жизни в своей стране теперь все разрушено, и люди очень обеспокоены своим будущим", - отметил он.

На замечание о том, что Азербайджан заверяет, что доставил питание и горючее в Арцах, политик отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"И, кстати, вы должны осознавать следующее: мы находимся в блокаде уже десять месяцев, поэтому пара грузовиков ничем помочь не могут, потому что до блокады в Арцах ежедневно въезжало и выезжало 400 грузовиков. И сейчас только эти два грузовика вряд ли могут как-то помочь, потому что здесь 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей. Много раненых, много людей пропали без вести и не могут быть найдены, а пара грузовиков - это мелочь", - отметил меценат.

На уточнение, чувствует ли он себя брошенными ереванскими властями, Варданян отметил, что чувствует себя покинутым и властями Еревана и мира. "Я буду очень откровенен. Все международные лидеры применяют двойные стандарты и принимают страну, в которой нет демократии, где существует диктаторский режим, которым правит одна семья 44 года, где нарушаются права человека их собственного народа. И теперь они должны обеспечить определенные права и определенную безопасность для людей другой национальности, с которыми у них уже 30 лет идет война, в ходе которой погибло много людей.

Теперь, кто будет обеспечивать права тех людей, которые никогда не были в составе Азербайджана, не говорят по-азербайджански, я еще раз говорю, как будет проходить этот процесс? Напомню, что несколько лет назад человек, убивший топором спящего армянского офицера в Будапеште, вернулся в Азербайджан и стал героем. Еще раз подчеркиваю, люди не осознают и создается впечатление, что некоторые играют в игру, и это грязная игра ценой 120 000 жизней. А правительство Армении, другие крупные международные игроки просто заявляют. "Не волнуйтесь, все будет нормально. Вы можете жить. Все в порядке!"", - возмутился Варданян.

На уточнение, правда ли, что российские миротворцы бездействовали, когда ВС Азербайджана атаковали, политики отметил, что миротворцы пытались оказать гуманитарную помощь, но не пытались остановить войну. "Кстати, несколько миротворцев были убиты азербайджанской армией. Понятно, что 2-тысячный контингент миротворцев не смог бы остановить 60-тысячную азербайджанскую армию, напавшую на Арцах", - добавил он.

На уточнение, можно ли сейчас сказать, что Азербайджан контролирует весь Нагорный Карабах, Варданян ответил утвердительно. "Да, они имеют полный контроль, но у них также были серьезные потери. Это была тяжелая битва, и с величайшим уважением говорю, что видел, как мой народ отдал жизнь за Арцах. В десятки раз превышающая по численности азербайджанская армия выступала против маленькой Армии обороны Арцаха (по тиражируемой в СМИ информации Азербайджан бросил 60 тысяч войск против 2500 военнослужащих АО НКР - ред.), но они сражались героически. У нас было много жертв, но у другой стороны было больше жертв, и я просто хочу, чтобы все в мире знали, что это был действительно героический бой. Борьба за свою Родину, за народ Арцаха, и я их очень уважаю и восхищаюсь", - отметил он.

На уточнение, кто теперь будет обеспечивать безопасность арцахцев в условиях, когда АО расформирована, а миротворцы предпринимают недостаточно усилий, Варданян отметил, что люди действительно обеспокоены своей безопасностью, потому что все видят, как Азербайджан неоднократно нарушает собственные обещания, нарушает права человека, все решения Международного уголовного суда, все решения Совета Безопасности ООН. По его словам, у арцахцев нет уверенности, что какое-либо обещание будет выполнено. "А без политических гарантий со стороны международных или российских миротворцев, особенно в плане создания обстановки безопасности, которая сейчас находится под большим вопросом, это маловероятно. Потому что все видели, как быстро все может измениться, люди очень хотят уехать и не хотят здесь оставаться", - отметил он.

В ответ на вопрос, что он ожидает от международного сообщества, особенно в условиях, когда на премьера РА оказывается давление с требование отставки, Варданян согласился, что действительно, премьер-министр Армении принял неправильное решение, сделал неправильное заявление и проявил неправильное поведение, чтобы не поместить лидера Азербайджана под санкции.

"Но, почему они (международное сообщество) не говорят, что то, что делает Азербайджан, неприемлемо? Почему они позволяют ему продолжать агрессию? Почему они допускают блокаду? Они, все крупные игроки, понимают настоящую большую политическую игру. И я думаю, что это очень цинично. Такое презрительное отношение к 30 тысячам детей, тысячам беременных женщин, а теперь говорят: "Ужасно! Как нам теперь жить?". Это то, чего люди никогда, никогда не простят", - резюмировал он.