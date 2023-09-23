Суббота, 23 Сентября 2023 19:12

АрмИнфо.Циркулирующие в Интернете новости о том, что азербайджанские войска вошли в Степанакерт, не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

"После нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной 21 сентября в пригороде Степанакерта, во избежание дальнейшего обострения ситуации, российские миротворцы были размещены в пригородах города, в том числе в Кркжане. Пожалуйста, не обращайте внимания на панические посты, следите только за официальными новостями", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Ранее, ряд СМИ со ссылкой на экс-госминистра Арцаха Артака Бегларяна стали тиражировать новость, что вражеские силы вошли в Степанакерт.