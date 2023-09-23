Суббота, 23 Сентября 2023 11:08

АрмИнфо."На полях" недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Ирана Хоссейном Амирабдоллахияном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым международным темам. Затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Закавказье.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.

Меж тем, как сообщает иранская сторона, указав на позитивное сотрудничество Ирана и России в различных областях и консультаций в международных организациях, Амир Абдоллахиян на этой встрече подчеркнул необходимость доработки документа о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами.

Лавров также призвал к укреплению сотрудничества двух стран в таких сферах, как экономика, торговля и культура.

Стороны также обсудили последние события в Южном Кавказе и Нагорном Карабахе.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.