Пятница, 22 Сентября 2023 20:12

АрмИнфо. В 2021 году президент Байден признал изгнание армян в 1915 году с их земель в Анатолии, на территории сегодняшней Турции, геноцидом. Соединенные Штаты хранили молчание по этому вопросу более века, и это молчание имело печальные последствия. Об этом в своей сегодняшней статье в газете The Washington Post пишет бывший Прокурор Международного уголовного суда, аргентинский юрист, доктор права Луис Морено Окампо.

В статье говорится, что сегодня армянам нужны мировые лидеры, включая Байдена, чтобы остановить новый геноцид, который начался прошлой зимой и сейчас перерастает в более жестокую фазу. Во вторник, после многомесячной блокады и наращивания военной мощи вдоль границы анклава Нагорного Карабаха с армянским большинством, азербайджанские военные начали атаку. В течение дня азербайджанские силы быстро подавили местную оборону, в результате чего погибло более 200 человек, включая мирных жителей. Вскоре было объявлено о шатком прекращении огня.

Как отмечает Окампо, вместо того, чтобы выполнить обязательное постановление суда о прекращении блокады, силы безопасности Азербайджана в июне удвоили свои усилия, полностью изолировав анклав, предотвращая даже передачу продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. С тех пор Алиев неоднократно игнорировал призывы генерального секретаря ООН и госсекретаря США выполнить решение суда. Он правильно понял, что никаких серьезных издержек со стороны международного сообщества за свои действия Азербайджан не понесет.

Как считает экс-прокурор, неповиновение Азербайджана является зловещим. В международном праве Конвенция о геноциде 1948 года разъясняет, что одним из способов совершения преступления является «умышленное создание группе людей условий жизни, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение» (статья II c). Заблокировав Лачинский коридор, Алиев превратил Нагорный Карабах в огромный концентрационный лагерь для 120 000 армян. Военная интервенция, произошедшая на этой неделе, добавила в реестр убийства (статья II a) и причинение серьёзных телесных и психических повреждений (статья II b).

Что будет дальше, задается вопросом профессор международного права. Он считает, что поскольку власти Нагорного Карабаха сдались, международное сообщество призвало Алиева гарантировать полные права своих армянских граждан в анклаве. Правительство Алиева заявило, что не проводит этнических чисток, и заверило мир, что «реинтеграция» принесет процветание региону.

Но эта риторика - пустословие, учитывая то, что уже было сделано. А амбиции Азербайджана выходят за рамки Нагорного Карабаха. С 2010 года Алиев регулярно называл саму Армению «Западным Азербайджаном», повторяя давние заявления Азербайджана о том, что Армения в целом является нелегитимным государством. Еще в декабре он заявил, что «нынешняя Армения – это наша земля».

По убеждению эксп-прокурора, мир обязан назвать это преступление своим именем. Сопротивление использованию термина «геноцид» является давней проблемой в международных отношениях. В апреле 1994 года большинство членов Совета Безопасности ООН отказались назвать массовые убийства в Руанде геноцидом. За 30 лет мало что изменилось.

В последний раз, когда Совет Безопасности ООН обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе, блокаду со стороны режима Алиева неоднократно называли «гуманитарной ситуацией» и предлагалось продолжить переговоры. Вспоминается героическое вмешательство чешского посла Карела Кованды во время дебатов ООН по Руанде: когда большинство лидеров поддержали переговоры о перемирии, он сравнил эту идею с «убеждением Гитлера достичь прекращения огня с евреями».

Сегодня, как всегда, сдержанность мира объясняется геополитикой. Азербайджан является союзником Запада в борьбе с Ираном; он снабжает Европу энергией и тратит миллионы на современное израильское оружие. Но такая необходимость не должна мешать ответственности мира за прекращение того, что происходит на его глазах: геноцида армян 2023 года. Байден поступил правильно в 2021 году. Сегодня ему нужно помочь предотвратить повторение истории.