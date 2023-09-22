Пятница, 22 Сентября 2023 19:02

АрмИнфо. Бельгия осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и выражает глубокое сожаление в связи с многочисленными жертвами. Об этом в своем микроблоге Х заявила министр иностранных дел этой страны Хаджа Лабиб.

«Мы призываем к уважению безопасности и прав армян в Карабахе, а также к прекращению огня», - написала глава внешнеполитического ведомства Бельгии в своем микроблоге, поделившись информацией Европейской службы внешних связей (EEAS) о суждении военной операции Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха.