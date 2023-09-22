Пятница, 22 Сентября 2023 17:10

АрмИнфо.Группа врачей Армении провели акцию протеста у здания Международного Комитета Красного

Креста (МККК).

Медики требуют у МККК, как у единственной международной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах, обеспечить транспортировку раненых и тяжело больных в Армению. Вместе с тем врачи просят обеспечить и им доступ в Арцах для оказания помощи пострадавшим гражданам.

<Связь затруднена, но насколько мы проинформированы, ситуация там очень тяжелая>, - сказал один из участников акции - детский хирург Ашот Овспеян.