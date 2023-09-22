Пятница, 22 Сентября 2023 16:45

АрмИнфо. ЕСПЧ полностью удовлетворил запрос Армении о применении временной меры против Азербайджана, сообщают из Офиса представителя Республики Армения по международно-правовым вопросам.

<Принимая во внимание тот факт, что ситуация в Нагорном Карабахе приводит к серьезному риску нарушения прав, гарантированных Конвенцией, и несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 20 сентября этого года, 22 сентября этого года Европейский суд по правам человека, удовлетворив запрос правительства РА, применил в отношении Азербайджана промежуточную меру.

В частности, ЕСПЧ обязал Азербайджан воздерживаться от любых действий, могущих привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Конвенции. ЕСПЧ также принял решение срочно уведомить об этом Комитет министров СЕ.

Напомним, что 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера>, начали широкомасштабные военные действия против Арцаха. 20 сентября представитель Армении по международным правовым вопросам обратился в ЕСПЧ с требованием применить промежуточную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха