Пятница, 22 Сентября 2023 16:44

АрмИнфо. "Мы вновь являемся молчаливыми свидетелями этнических чисток". Об этом Депутат НС Франции, член-основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе, которая раскритиковала французского лидера и короля СК за то, что они не коснулись резни армян со стороны Азербайджана.

"Сохраняя молчание по поводу резни армян Азербайджаном, президент Макрон и король Карл III не стали частью истории. Мы вновь являемся молчаливыми свидетелями этнических чисток", - написала депутат в своем Фейсбук.

При этом она выразила убеждение, что Азербайджан не ограничится только Арцахом. "Давайте не будем обманывать себя: Азербайджан не ограничится резней армян Арцаха. Я не понимаю, почему международное сообщество, мобилизовавшееся за Украину, бросает армян", - отметила она, в этом ключе напомнив, что Армения несколько раз подвергалась нападению на своей территории со стороны Азербайджана при поддержке Турции.