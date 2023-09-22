Пятница, 22 Сентября 2023 16:39

АрмИнфо. Акции в защиту Арцаха и за отставку премьер-министра РА Никола Пашиняна начинают перекидываться и на регионы Армении.

В частности, в результате действий большой группы граждан оказалась блокированной дорога Севан- Мартуни. Участники акции, собравшиеся у села Норатус, заявили о своем требовании отставки Никола Пашиняна. На дороге образовалась большая автомобильная пробка.

Между тем, в самом Ереване на площади Республики продолжает сохраняться напряженная ситуация. Между правоохранительными органами и <черными беретами> началась потасовка, во время которой полицейские применили непропорциональную силу. Часть участников акции была подвергнута приводу.