Пятница, 22 Сентября 2023 16:00

АрмИнфо.Многие ожидания вокруг Нагорного Карабаха были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном, напомнила представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко.

<Посмотрите, к чему это привело. Париж пытался перехватить эту повестку с посредничеством и рассказать, что посредничать у Франции получится лучше, нежели у кого бы то ни было, тем более у России. Пока Россия выполняла свои функции посредника, там были действительно хорошие, фундаментальные основания для продвижения по мирному пути урегулирования:Как только западная идеология начала вклиниваться в ситуацию, всё изменилось>, - отметила дипломат.

По мнению Захаровой, это может послужить уроком для всех, кто будет склоняться к Западу в его посредничестве. <Ведь Париж и на этот раз не счёл нужным даже подобрать какие-то слова для того, чтобы как-то объясниться. Ведь последний как минимум год Париж постоянно говорил, что является главным посредником, по крайней мере, с точки зрения официального Еревана>, - подчеркнула представитель МИД РФ.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.