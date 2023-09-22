Пятница, 22 Сентября 2023 15:57

АрмИнфо. "Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоров". Об этом на своей странице в Фейсбук на армянском языке написал учредитель Фонда развития сотрудничества Армения-Иран Пуйя Хоссейни.

К записи он прикрепил фото, где изображен брошенный на землю труп президента Азербайджана Ильхама Алиева, у которого из головы сочится кровь, и которая отображается на земле в виде карты территории Республики Армения.

Данная запись иранского чиновника вызвала истерику азербайджанских пользователей соцсети.