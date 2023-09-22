Пятница, 22 Сентября 2023 13:31

АрмИнфо.Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе. Инициатива была одобрена кабмином 22 сентября.

Как говорится в пояснении к документу, станция создается в связи с необходимостью объединить усилия международных организаций и иностранных групп, выражающих солидарность в преодолении гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе, объективно представить гуманитарный кризис международным и зарубежным структурам, поддержать работу правозащитных организаций и международных СМИ, направленную на открытие Лачинского коридора и преодоление гуманитарного кризиса.

<Гуманитарный лагерь служит площадкой, посредством которой можно представить всю правду о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе правозащитным организациям и мировому сообществу, организовать их визиты и предоставить информацию о ходе событий непосредственно из среды, где скапливается гуманитарная помощь. В связи с актуальностью решения вышеперечисленных проблем с 29 августа текущего года создан Гуманитарный центр, услуги которого оказывает ОО <АС ТИМ>, говорится в решении кабмина.

На эти цели из резервного фонда правительства РА будет выделено 15,9 млн драмов (чуть больше $40 тыс).

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего были нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах, который так и не был пропущен Азербайджаном. Гуманитарный груз, ожидающий пропуска в НК, был собран также различными провинциями Франции.