Пятница, 22 Сентября 2023 13:17

АрмИнфо.За несколько дней до азербайджанской агрессии 19 сентября, когда Армения предупреждала об ожидаемом применении силы со стороны Азербайджана, ожидая четких мер и действий по предотвращению этого сценария, международное сообщество отнеслось к нашему предупреждению со скептицизмом. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе своего выступления на внеочередном заседании Совбеза ООН 21 сентября в Нью-Йорке.

"Теперь, когда Азербайджан уже возобновил применение силы против народа Нагорного Карабаха, когда эти люди были насильственно изгнаны из своих домов и находятся под угрозой насильственной депортации со своей родины, когда многие из тех, кто на протяжении последних 30 лет защищал свои семьи и свои права, жить свободно и достойно на своей Родине находятся под угрозой массовых арестов и осуждений, когда мы имеем ситуацию, когда уже нет намерений, но есть явные и неоспоримые доказательства политики этнических чисток и массовые зверства, Совет Безопасности ООН должен принять меры.

Несмотря на принятие всех требований азербайджанской стороны о прекращении кровопролития и прошедших 21 сентября переговоров, народ Нагорного Карабаха в очередной раз подвергся атаке с применением оружия и минометов различного калибра, что вынудило мирное население вновь искать убежища в подвалах. Мы считаем, что такие нападения и дальнейшие преследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут предприняты четкие международные действия", - отметил министр.

Касаясь требований Азербайджана, Мирзоян напомнил, что Армения не участвовала в переговорах Баку и Степанакерта в Евлахе. "Хочу очень четко и недвусмысленно заявить, что Республика Армения не участвовала в этих обсуждениях, и мы решительно подтверждаем, что претензии и ссылки на какое-либо присутствие вооруженных сил Республики Армения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - сказал он.

В этом ключе Мирзоян обвинил некоторые акторы в попытках втянуть Республику Армения в военные действия, тем самым перенеся боевые действия на ее суверенные территории. "Позиция Армении остается прежней. Мы должны установить мирные отношения, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, которые, безусловно, никоим образом не могут быть неверно истолкованы и использованы в качестве оправдания массовых зверств, включая этнические чистки в Нагорном Карабахе. Права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха должны быть надлежащим образом рассмотрены и гарантированы на международном уровне", - сказал он. При этом он назвал неактуальным использование некоторыми странами в своих заявлениях обращения к сторонам конфликта в общих чертах.

"В конфликте больше нет сторон, кроме виновных и жертв. Конфликта больше нет, но есть реальная угроза преступлений. Возможно ли это предотвратить сейчас? Мы здесь, потому что верим в это. Потому что мы по-прежнему верим в человечность, международное право и способность Совета Безопасности действовать решительно, когда на кону стоят тысячи жизней", - сказал глава МИД Армении.

В этом связи Мирзоян призвал Совбез ООН предпринять следующие меры: осудить возобновление боевых действий и нападения на гражданские поселения и инфраструктуру; потребовать полного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, включая обязательства, связанные с защитой жизненно важной гражданской инфраструктуры для гражданского населения, особенно женщин и детей; немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и безопасности.

Он также призвал Совбез ООН обеспечить беспрепятственный доступ агентств всемирнйо организации и других международных организаций в Нагорный Карабах в соответствии с гуманитарными принципами; обеспечить полное добросовестное сотрудничество сторон с Международным комитетом Красного Креста в ликвидации последствий боевых действий, включая поиск и опознание тел, поиск и спасение лиц, пропавших без вести, освобождение военнопленных, безопасная и беспрепятственная транспортировка гуманитарной помощи в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права; обеспечить возвращение перемещенных в результате войны лиц и беженцев в свои дома в Нагорном Карабахе и соседних регионах под наблюдением и контролем соответствующих институтов ООН, как запланировано. в трехстороннем заявлении от 9 ноября в 2020 года; обеспечить немедленное восстановление жизненно важных поставок, включая продукты питания, лекарства, топливо, газ и электричество; потребовать немедленного восстановления свободы и безопасности передвижения людей, транспортных средств и грузов по Кашатагскому (Лачинскому) коридору в соответствии с решениями Международного суда безопасности; обеспечить устойчивый механизм международного диалога между представителями Нагорного Карабаха и официальным Баку для решения вопросов, связанных с правами и безопасностью армян Арцаха; потребовать вывода любых азербайджанских военных и представителей правоохранительных органов из всех гражданских населенных пунктов Нагорного Карабаха до результатов переговоров, чтобы исключить панику, провокации и эскалацию, угрожающую гражданскому населению; исключить карательные действия против политических и военных представителей и личного состава Нагорного Карабаха, создать возможность для миротворческих сил, санкционированных Организацией Объединенных Наций, для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.