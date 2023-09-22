Пятница, 22 Сентября 2023 12:23

АрмИнфо.С раннего утра Группы быстрого реагирования Офиса Омбудсмена Армении отправились в столичные полицейские отделения, где находятся задержанные участники акции неповиновения.

Согласно сообщению пресс-службы Защитника прав человека, с гражданами, подвергшимися приводу, сотрудники провели отдельные

беседы, ознакомились с обеспечением их прав в полицейских отделениях, изучили основания задержания.

В связи с ситуацией Омбудсмен еще раз призвала правоохранителей действовать в рамках закона и применять соразмерную силу в отношении демонстрантов.

Она также призвала участников митингов проявлять сдержанность и соблюдать требования, установленные законом. <Мирный характер собрания должен быть гарантирован>, - сказала Омбудсмен Армении.

Согласно источнику, Аппарат Защитника прав человека в связи с ситуацией работает в чрезвычайном режиме. Горячая линия Омбудсмена: 116 и (096) 116100.

Отметим, что с утра в полицейские участки были уже доставлены 26 участников акций неповиновения. При этом, в сети уже появились кадры применения правоохранителями непропорциональной силы в отношении митингующих. В частности, один из <красных беретов> нанес удар женщине, которая требовала указать место нахождения подвергшихся приводу лиц. Задержан также лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян