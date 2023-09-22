Пятница, 22 Сентября 2023 11:51

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА.

<Эвакуация армян из Нагорного Карабаха произойдет только в том случае, если продолжится текущая ситуация и их проживание там станет невозможным>, - заявил Пашинян 22 сентября на заседании правительства.

<Мы готовы и продолжаем готовиться. Это согласованная позиция с партнерами по Нагорному Карабаху: наш план <А> не состоит в том, чтобы не было исхода армян из Нагорного Карабаха. Мы должны своими действиями сделать все, чтобы наши соотечественники, жители Нагорного Карабаха, имели возможность жить в своих домах без страха, достойно и безопасно>, - сказал Пашинян. Ключевым акцентом обсуждения на заседании СБ ООН, вокруг которого, как считает премьер, был консенсус, было именно это.

Вместе с тем, по мнению Пашиняна, против Армении ведется гибридная война, в первую очередь - на информационном поле. В контексте ситуации в Нагорном Карабахе надо быть максимально внимательным и быть на постоянной связи с обществом, чтобы у граждан было доверие к официальной информации, отметил он.

Он напомнил о своем вчерашнем заявлении об отсутствии прямой угрозы для гражданского населения НК. Сегодня, как указал он, данная оценка чуть более положительная. Однако в силу динамичности ситуации она может измениться. Помимо этого, заметил Пашинян, это не означает, что отдельные инциденты не могут иметь место. Речь идет об общей ситуации.

<Мы должны продолжить активное сотрудничество со средствами массовой информации, чтобы люди получали правильную информацию>, сказал Никол Пашинян.