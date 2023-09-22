Пятница, 22 Сентября 2023 11:17

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян заявил заявил о <реальном шансе> для жителей Нагорного Карабаха вернуться в свои дома.

Как заявил Пашинян 22 сентября на заседании правительства, ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной. Гуманитарный кризис продолжается. Как указал премьер, он находится на постоянной связи с нашими коллегами из Нагорного Карабаха, и в результате обсуждений, проведенных сегодня утром, <тем не менее, можно констатировать, что есть определенные надежды на положительный сдвиг в ситуации>.

<И это оценка ряда партнеров из Нагорного Карабаха, которую мы разделяем - жители Нагорного Карабаха, наши соотечественники могут получить реальный шанс вернуться в свои дома>, - сказал он.

Но в то же время, подчеркнул он, следует понимать, что ситуация динамично меняется. <Важно иметь четкую информацию и представление о динамике развития ситуации. Есть надежда на улучшение гуманитарной ситуации. Не исключено, что сегодня в Нагорный Карабах может въехать еще несколько партий гуманитарной помощи>, - отметил глава кабмина РА.

По его словам, есть определенные договоренности, которые нужно начать реализовывать. Получится или нет, пока Пашинян не может сказать, поскольку речь идет о динамичном процессе.

Напомним, что накануне в ходе прямого эфира Пашинян, перед заседанием Совбеза ООН, заявил, что не видит прямой угрозы для гражданского населения НК