Пятница, 22 Сентября 2023 10:06

АрмИнфо. Постоянные члены Совбеза ООН, в ходе своих выступлений на внеочередном заседании 21 сентября по ситуации вокруг Арцаха, призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного Карабаха и в целом указали на неприемлемость применения силы.

Так, выступая первая в ходе заседания, глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что Париж созвал экстренное заседание Совбеза ООН с учетом серьезности ситуации в Нагорном Карабахе. По ее словам, после скопления многочисленного войск и военной техники Азербайджан 19 сентября решил начать масштабные военные действия, во время которых были применены наземные и воздушные средства, в результате чего пострадало мирное население.

"Никто не поверит, что эти действия не готовились заранее, несмотря на интенсивность усилий по поиску решений в ходе переговоров, и восстановление впервые за три месяца поставок гуманитарных грузов. Франция немедленно осудила это неприемлемое нападение Азербайджана, которое противоречит принципу ООН по мирному урегулированию конфликта, и такой же точки зрения придерживаются многие страны за этим столом. Колона добавила, что результатом этих действий Азербайджана стали сотни раненых и десятки погибших, в том числе гражданских лиц и детей", - заявила глава МИД Франции.

При этом Колонна подчеркнула, что никто не ставит под сомнение вопрос территориальной целостности Азербайджана, и ей ничто не угрожает. Она добавила, что в противовес этому под угрозой оказалась возможность жизни армян Нагорного Карабаха в условиях уважения их прав и культуры.

"Таких гарантий не может быть, если сильная сторона спланировано применяет силу против слабой. Когда Нагорный Карабах длительное время находится в блокаде, и население не получает продукты питания, медикаменты, и лишено электроснабжения>, - сказала она. Франция приняла к сведению вчерашние заявления Алиева о готовности мирно сосуществовать с Нагорным Карабахом.

Если Азербайджан действительно желает достигнуть мирного решения, он должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии. Он не должен применять силу или угрозы применения силы, и должен понять, что речь идет о гарантиях населению при содействии международного сообщества", - сказала она.

Вместе с тем она подчеркнула, что Азербайджан должен дать гарантии амнистии для сил, согласившихся на прекращение огня, должен немедленно и без предусловий восстановить движение по Кашатагскому (Лачинскому) коридору, согласно решению Международного суда ООН.

Кроме того, по ее словам, Азербайджан должен согласиться на международное гуманитарное присутствие в Нагорном Карабахе. Без этих гарантий окончательного решения быть не может.

"Надо проявить бдительность в вопросе попыток вовлечь Армению в эти трагические события и их использования в качестве повода для того, чтобы поставить под сомнение ее территориальную целостность. Премьер-министр Пашинян в последние месяцы выразил готовность к деэскалации и поиску решения путем переговоров, на основе уважения территориальной целостности двух стран с четкими и демилитаризованными границами", - резюмировала Колонна.

В свою очередь государственный министр МИД Великобритании по Ближнему Востоку, Северной Африке, Южной Азии и ООН Тарик Ахмад подчеркнул, что Соединенное Королевство обеспокоено серьезным давлением, которому подвергаются жители Нагорного Карабаха.

Он обратил внимание, что несколько дней назад был зафиксирован прогресс, когда несколько грузовиков с гуманитарными грузами вошли в Нагорный Карабах, но этот прогресс был прерван, когда Азербайджан объявил о начале военной операции.

"Вместе со многими партнерами Великобритания призвала Азербайджан прекратить применение силы, воздержаться от дальнейшей эскалации и вернуться к диалогу. Мы полностью понимаем проблемы суверенитета и территориальной целостности, но военную силу нельзя использовать для преодоления существующей межобщинной напряженности", - заявил британский дипломат.

При этом он считает, что сейчас очень важно возобновить переговоры с представителями карабахских армян, имея заслуживающий доверия план по обеспечению прав и безопасности всех жителей региона и дающий им возможность жить в мире.

"Дальнейшее применение насилия лишь ослабит хрупкий прогресс между Арменией и Азербайджаном на пути к достижению прочного мирного соглашения, которое должно быть основано на суверенитете и территориальной целостности обоих государств.

Соединенное Королевство приветствует объявленное прекращение огня. Мы призываем все стороны соблюдать это прекращение огня, положить конец насилию и срочно вступить в открытый диалог для построения безопасного и надежного будущего", - подытожил дипломат.

А постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон серьезно озабочены ситуацией в Нагорном Карабахе в связи с продолжающимися военными действиями Азербайджана. В этом ключе она призвала незамедлительно прекратить эти боевые действия.

"Мы знаем о заявлениях, что пока такие действия прекращены. Мы подтверждаем, что это положительное событие, но пока ситуация на местах исключительно сложна. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении гражданских лиц.

Я четко скажу, что Азербайджан несет ответственность за то, чтобы его силы неукоснительно соблюдали положения Международного гуманитарного права, а также правила ведения боевых действий, защищали гражданских лиц и гуманно относились к комбатантам", - сказала она, напомнив Азербайджану о его международных обязательствах по соблюдению права человека и основных свобод всех людей, которые проживают на его территории.

По ее словам, США призывают обе стороны обеспечить возможности для гуманитарных организаций доставить продовольствие и медикаменты, и другие чрезвычайно важные товары, и обеспечить их охрану и безопасность.

"В течение этой недели мы приветствовали доставку гуманитарных товаров через Кашатагский коридор в Нагорный Карабах. Это был исключительно значимый шаг вперед, но вызывает разочарование тот факт, что через день после таких положительных действий по укреплению доверия начались военные действия.

Как заявил публично Азербайджан, он преисполнен решимости смягчить нынешнюю гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и открыть доступ к продовольствию, возможностям предоставления убежища, продовольствию, электро- и газоснабжению", - подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Американский дипломат также заявила, что жители Нагорного Карабаха взирают на нас, и США с 2020 года выделили более 24 млн. долларов на оказание гуманитарной помощи и помощи на цели развития, чтобы каким-то образом отреагировать на этот кризис.

"Продовольственная безопасность, водоснабжение, медицинское обеспечение, защита детей, психологическая, психосоциальая поддержка оказывается, но единственный способ положить конец этому кризису - прекратить насилие и обеспечивать прочный мир.

По мере того как на местах пытаются деэскалировать ситуацию, мы должны за счет международной миссии предоставить гарантии жителям Нагорного Карабаха, что их права будут обеспечены согласно тем публичным заявлениям, с которым выступал сам Азербайджан.

Будем и далее активно работать с руководством Азербайджана и Армении на самом высоком уровне с тем, чтобы выйти на постоянное решение проблемы Нагорного Карабаха", - резюмировала постпред США в ООН.

В свою очередь первый заместитель Постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский также констатировал, что 19 сентября произошла резкая эскалация вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, обострилась гуманитарная обстановка, возникли риски резкого увеличения числа беженцев.

"В ходе боевых столкновений есть погибшие среди гражданского населения. К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть погибшие. Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности", - сказал российский дипломат.

Вместе с тем он констатировал, что несмотря на непростую ситуацию, Российский миротворческий контингент (РМК) продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи и делать все возможное для защиты мирного населения.

"С момента возобновления боевых действий РМК в контактах с представителями карабахских армян и азербайджанскими властями предпринимает активные усилия для немедленной остановки кровопролития и боевых действий, а также обеспечения соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирных жителей. Из наиболее опасных районов было эвакуировано около пяти тысяч гражданских лиц, из них более тысячи - дети. Люди получили защиту в лагере наших миротворцев, где они укрывались от артиллерийского и минометного огня. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, обеспечиваются места для временного проживания и горячее питание", - проинформировал собравшихся Полянский.

При этом он добавил, что при активном посредничестве РМК 20 сентября была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13 ч. 00 мин. и начале 21 сентября переговоров между представителями армянского населения Нагорного Карабаха и центральных властей Республики Азербайджан.

"Сегодня они прошли в городе Евлах при участии и в координации с российскими миротворцами. Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле.

Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе.

Президент Российской Федерации провел переговоры с премьер-министром Армении Н.Пашиняном и президентом Азербайджана И.Алиевым. В ходе бесед была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации. Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов", - добавил он.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что рамки для актуальных параметров нагорно- карабахского урегулирования задало признание официальным Ереваном в октябре 2022 г. и в мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

"При этом в заявлениях по итогам указанных есовских саммитов, под которыми подписался и Ереван, тема необходимости надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха была, к сожалению, попросту опущена. Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески способствовать. Должна быть выработана поэтапная <дорожная карта> интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии РМК. Безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение.

Исходим из того, что комплекс трехсторонних заявлений на высшем уровне 2020-2022 гг., заложивший правовую базу процесса армяно-азербайджанской нормализации, остается единственной реальной основой устойчивого урегулирования на Южном Кавказе.

Безальтернативна и роль в регионе Российского миротворческого контингента.

Нацелены содействовать предусмотренному договоренностями трех лидеров скорейшему возобновлению работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая выработку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, налаживание гуманитарных контактов между двумя соседними народами", - подытожил он.

А заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан обратил внимание, что помощник генерального секретаря ООН подчеркнул, что при посредничестве России сторонам вчера удалось достичь прекращения огня.

"Мы отслеживаем эту ситуацию и надеемся, что это прекращение огня устоит, и ситуация постепенно вернется к нормальному состоянию, будет обеспечена стабильность.

Выражаемое соболезнования в связи с тем, что погибли российские миротворцы. Они постоянно выполняли и выполняют свои функции в сложных обстоятельствах, поэтому их безопасность должна гарантироваться. Армения и Азербайджан - соседи, и друг от друга никуда не денутся, поэтому необходимо вести диалог. Это в интересах не только двух указанных стран, но и региональной и международной стабильности.

Китай постоянно выступал за то, чтобы две стороны сохраняли спокойствие и избегали эскалации и жертв среди мирного населения, избегали ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Поддерживаем обе страны в продолжении мер по укреплению доверия за счет диалога и переговоров. Необходимо урегулировать спор, существующий между ними согласно нормам и принципам международных отношений. Будем делать и все от себя зависящее и сыграем конструктивную роль в этом процессе", - резюмировал дипломат.