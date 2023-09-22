Пятница, 22 Сентября 2023 10:01

АрмИнфо. Помощник генерального секретаря организации Мирослав Йенча, открывая внеочередное заседании Совета Безопасности по Нагорному Карабаху констатировал, что 19 сентября Азербайджан объявил, что инициировал локальную антитеррористическую операцию в Арцахе в ответ на "трагическую гибель экологов и четырех полицейских". При этом он добавил, что инциденты были связаны с минами, которые, по их утверждению, были установлены армянскими вооруженными силами.

"Согласно официальным заявлениям, Азербайджан проинформировал российские миротворческие силы и совместный российско-турецкий мониторинговый центр о своей деятельности, целью которой было предотвратить крупномасштабные провокации со стороны "вооруженных сил Армении, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить их вывод и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики". События привели к резкой эскалации боевых действий. Азербайджанские силы пересекли линию соприкосновения, поступали сообщения о гибели, в том числе среди мирного населения, а также об эвакуации нескольких тысяч человек внутри Нагорного Карабаха", - сказал он.

Вместе с тем представитель ООН обратил внимание, что российские миротворческие силы, также понесшие потери, зафиксировали множество нарушений режима прекращения огня.

"ООН, которая, не присутствует ни вдоль линии соприкосновения, ни в других районах, находящихся под российским мандатом, не может подтвердить эти различные утверждения и обвинения. Позвольте мне, однако, отметить крайнюю обеспокоенность Генерального секретаря ООН в том смысле, что недавно возобновились боевые действия, в результате которых погибли мирные жители, в том числе дети.

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк, также выразил обеспокоенность по поводу неоднократного применения вооруженной силы против гражданского населения. Он отметил, что очень важно вернуться к мирному процессу и работать над достижением соглашения, основанного на уважении прав человека. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны строго соблюдать прекращение огня 2020 года и Трехстороннюю договоренность от 9 ноября того же года и продолжать выполнять свои обязательства, особенно те, которые связаны с международным гуманитарным правом и международными нормами в области прав человека", - сказал Йенча, добавив, что эскалация в Нагорном Карабахе произошла после того, как накануне, 18 сентября, через Кашатагский (Лачинский) коридор и дорогу через Акна (Агдам) в Нагорный Карабах прибыли столь необходимые партии пшеницы, муки и жизненно важных медикаментов.

"Члены совета, наверное, помнят, что в течение последнего месяца вопросы свободы передвижения гражданских лиц и доступа к гуманитарной помощи были источником напряженности и острых дискуссий между Баку и Ереваном. Генеральный секретарь по- прежнему глубоко обеспокоен эскалацией, последствия которой связаны с хрупкой гуманитарной ситуацией, и призывает все стороны срочно обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся гражданских лиц. Мы также отмечаем, что Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность по поводу гуманитарных последствий недавних инцидентов для и без того уязвимого населения, проживающего в регионе. Напоминая, что доступ к основным товарам и медицинской помощи был очень ограничен в течение нескольких месяцев, Международный комитет Красного Креста подсчитал, что ситуация, вероятно, усугубит их страдания", - добавил Йенча.

Он также выразил убеждение, что события последних нескольких дней следует рассматривать и рассматривать в рамках регулярных нарушений режима прекращения огня, общих закономерностей, которые были постоянными. По его словам, хотя боевые действия вчера прекратились, ситуация на местах нестабильна.

"Мы также понимаем, что в качестве позитивного шага представители местного населения и правительства Азербайджана встретились несколько часов назад и провели предварительное обсуждение. В заключение мы призываем к окончательному прекращению всех военных действий. Дальнейшая эскалация ситуации приведет к человеческим жертвам, потерям и страданиям и сведет на нет усилия, которые получают международную поддержку. Защита гражданского населения и забота об его основных потребностях, включая защиту их прав, должны быть приоритетом, и между правительством Азербайджана и представителями региона должен состояться реальный диалог, обеспечивающий полное участие в регулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Это единственный устойчивый курс на будущее", - заявил Йенча, добавив, что Секретариат продолжит поддерживать тесные связи со всеми заинтересованными сторонами и привержен постоянным мирным усилиям.

В заключении он констатировал, что Секретариат также готов провести оценку гуманитарных потребностей, если получит доступ и предоставить поддержку по мере необходимости.