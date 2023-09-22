Пятница, 22 Сентября 2023 10:00

АрмИнфо. Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем. Об этом во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Азербайджан избрал путь военной силы. Мы активным образом осуждаем нападение Баку, призываем полностью прекратить любые боевые действия. Очень много людей погибло всего за два дня, тысячи вынуждены были бежать из своих домов.

Мы приняли к сведению сообщения о прекращении огня, но сейчас необходимо полное прекращение насилия. Азербайджана несет ответственность за то, чтобы в полном объеме обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей, которые проживают в Нагорном Карабахе. Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем.

Территориальная целостность и суверенитета и Армении, и Азербайджана не должны ставиться под сомнение", - заявила она.

По словам главы МИД Германии сложно представить себе трудности и тяготы, которые переносят жители Нагорного Карабаха в течение месяцев после того, как власти Баку просто закрыли Кашатагский (Лачинский коридор), когда магазины пусты, медикаментов нет, нет ни электричества, ни топлива.

"За последние несколько недель совместно со многими партнерами мы самым активным образом работали для обеспечения гуманитарного доступа для нуждающихся, особенно для беременных женщин, инвалидов и стариков. И как только появился просвет надежды, что можно будет доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах, Баку нарушил постоянные заверения о том, что не будет применять силу. Это привело к серьезным страданиям населения, которое и без того проживает в сложных условиях.

Народ Нагорного Карабаха заслуживает жить в условиях безопасности и защиты прав", - добавила Бербок.

При этом она назвала исключительно важным открытие Кашатагского коридора и не только из гуманитарных соображений.

"Это еще и культурный и социальный мост для этнических армян, которые проживают в Карабахе. Баку и карабахские армяне нуждаются в диалоге.

Народу, который проживает в этом регионе, необходим прочный мир между Азербайджаном и Арменией.

Его можно добиться только за столом переговоров. Настоятельно призываю вернуться к переговорам при посредничестве Евросоюза.

Мужчины женщины и дети Нагорного Карабаха и всего региона заслуживают жизни без страха того, что может разразиться насилие, что их могут изгнать из домов, что их могут лишить прав, языка, религии. Они заслуживают мирной жизни. Ни одна страна не должна использовать эту ситуацию, для того чтобы дестабилизировать демократию в Армении", - подытожила глава МИД ФРГ.