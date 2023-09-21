Четверг, 21 Сентября 2023 20:11

АрмИнфо. Что означает - группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване?, с неподдельным удивлением вопрошает премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфира.

<Один из участников, по нашим данным, связан с сыном одного из бывших руководителей Армении. Другие - студенты, связанные с высшими кругами Нагорного Карабаха. Но кто бы это ни был - реакция будет очень жесткой, и она жесткая>, - сказал Пашинян.

По мнению премьера, граждане хотят более оперативной и жесткой реакции, и она будет. <Они (организаторы акций) хотят, чтобы была пролита кровь на улицах Еревана. Однако мы будем в рамках закона и <стального мандата>, - отметил он.

<Но мы любим наших сограждан, даже тех, кто нас оскорбляет. Мы не можем обрушить лавину ненависти на головы людей. Правоохранительная система на месте, она действует и задержания продолжатся, виновные будут наказаны>, - сказал Пашинян.

Глава кабмина призвал людей сохранять спокойствие и не переходить грань законности.

Напомним, что в связи с агрессией Азербайджана против Арцаха, а также позицией властей РА, в Ереване, в частности у здания правительства, уже несколько дней проходят акции с требованием смены власти и отставки главы кабмина, а также принятия мер по защите Арцаха и арцахцев.