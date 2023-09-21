Четверг, 21 Сентября 2023 19:52

АрмИнфо. Сегодня в Евлахе прошла встреча представителей Степанакерта с представителями Баку. Достигнута договоренность о проведении регулярных встреч. Об этом 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфира заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как указал премьер, партнеры из Нагорного Карабаха пока еще не выступили с официальной информацией о проведенной встрече. <Азербайджан, по крайней мере в своем официальном сообщении, попытался создать впечатление о том, что процессы протекают в положительном русле>, - сказал он, заметив, что это может быть обусловлено предстоящим обсуждением в ООН по ситуации в Нагорном Карабахе (сегодня ожидается срочное заседание Совета Безопасности ООН -ред.).

При этом, как считает премьер РА, <эвакуация не должна быть <Планом А>, и даже не <планом Б>, но должна быть планом Г>. Опять же, подчеркнул Пашинян, Ереван придерживается той точки зрения, что прямой угрозы гражданскому населению НК, тем более в условиях перемирия, - нет.

Напомним, что 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены.

20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Сегодня представители Нагорного Карабаха прибыли в Евлах для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>