Четверг, 21 Сентября 2023 19:50

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян настаивает - одной из целей агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха было вовлечение Армении в войну. Об этом он заявил 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфира.

По словам Пашиняна, еще в день нападения Азербайджана на Нагорный Карабах он выдвинул гипотезу о том, что одной из целей <данного процесса> является вовлечение Армении в военные действия и создание в РА хаоса. <И то, что сегодня установлен режим прекращения огня - это вовсе не означает, что данный вопрос (вовлечения РА в войну -ред.) не стоит на повестке дня тех, кто его внес в повестку дня>, - указал он.

Премьер, как и 20 сентября - сразу после заявления Степанакерта о принятии предложения РМК о прекращении огня, подчеркнул, что Армения не принимала участие в разработке документа, <не была стороной обсуждения условий>. <Мы были проинформированы, что происходят подобные процессы, но мы никоим образом не принимали в ней участие. И я выразил свое недоумение в контексте того, что в данном документе упоминается о выводе подразделение ВС Армении в условиях, когда Ереван неоднократно заявлял об отсутствии армии РА в НК>, - отметил он.

Пашинян указал, что <процесс по установлению перемирия вели представители РМК совместно с представителями Нагорного Карабаха>. По его словам, что все решения в НК принимались властями НК в расширенном составе - при участии правительства, членов НС, а также прежних руководителей страны.

Напомним, что 19 сентября, после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе фейсбуковского прямого эфира <зафиксировал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию>. Он призвал граждан РА относиться к ситуации трезво, с холодной головой, и воздержаться от каких-либо <нерассчитанных, резких, авантюристских действий>. 20 сентября, уже после заявления Степанакерта о принятии предложения РМК о прекращении огня, в частности, на условиях <вывода оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из Нагорного Карабаха, Пашинян заметил, что <упоминание об РА в документе, по сути, не имеющем отношение к РА>, оправдывает его гипотезу, озвученную накануне, о том, что одним из целей агрессии против Нагорного Карабаха было вовлечение Армении в военные действия, что в конечном итоге поставило бы под удар суверенитет и независимость РА. Он также заявил, что отныне обязательство по полной и безоговорочной защите армян НК, и обеспечение прав армян жить достойно и безопасно в своих домах, на своей земле, возложено на РМК, а власти РА <в практическом плане будут следить за событиями>.