Четверг, 21 Сентября 2023 17:57

АрмИнфо.Экс-министр иностранных дел, советник президента Республики Арцах Давид Бабаян по итогам встречи в Евлахе заявил агентству Routers, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.

<У нас есть соглашение о прекращении военных действий, но мы ждем окончательного соглашения - переговоры продолжаются. Нам нужно обсудить много, много вопросов и проблем>. По его словам, окончательного соглашения еще не нет.

При этом, отвечая на вопрос об отказе от оружия, Бабаян сказал, что народ Арцаха не может быть оставлен умирать, поэтому в первую очередь должны быть предоставлены гарантии безопасности. <Мы не знаем, какую гарантию безопасности получит наш народ - это нужно решать>, сказал Бабаян.

Бабаян отметил, что карабахские армяне чувствуют себя брошенными Россией, Западом и Арменией. <В любой момент они (азербайджанцы) могут уничтожить нас, устроить геноцид против нас - понимаете ли вы это, Reuters? Запад молчит, Россия молчит, Армения молчит. Что нам делать?>