Четверг, 21 Сентября 2023 17:25

АрмИнфо.Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе и пока не принимали никаких решений о введении санкций против Баку. Об этом 21 сентября на брифинге заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он прокомментировал звучащие в Европарламенте призывы о введении санкций против Азербайджана. "Любые санкционные решения принимают страны-члены. Страны-члены оценивают актуальную ситуацию, которая развивается в Нагорном Карабахе", - сказал представитель Еврокомиссии.

Стано подчеркнул, что потенциальный ответ на ситуацию в Карабахе должен быть международным, поэтому государства ЕС на днях консультируются с партнерами в рамках Генассамблеи ООН. "На этом этапе нет решения стран членов о каких-либо конкретных мерах, которые будут приняты. Они в процессе оценивания после консультаций с партнерами: Ответ должен быть международным",- отметил спикер, призвав наблюдать за дебатами в Совбезе ООН в четверг, которые будут посвящены ситуации в Карабахе.