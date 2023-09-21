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 Четверг, 21 Сентября 2023 17:20
Александр Аванесов

Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду

Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду

АрмИнфо.Член армянской делегации в ПАСЕ Армен Геворкян направил открытое письмо председателю Комитета министров Совета ЕА Кристианису Кариньшу и генеральному секретарю Совета министров Марии Пейчинович-Бурич.

"20 сентября я обратился к Вам с предложением немедленно инициировать процедуру приостановления членства Азербайджана в Совете Европы. Считаю важным разъяснить свою позицию в этом письме, поскольку, к сожалению, для сегодняшних европейских политических элит проблема Нагорного Карабаха измеряется не десятилетиями, а лишь годами после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против армянского народа в 2020 году. Тем не менее, эти элиты должны осознать, что не только украинская, но и решение карабахской проблемы будет определять будущие сценарии развития Европы.

Диктаторский режим Азербайджана развязал новую широкомасштабную военную агрессию против армянского народа Нагорного Карабаха под предлогом антитеррористической операции. Известно, что террорист - это человек, который убивает, совершает насилие, шантажирует. За 35 лет конфликта ответственность за эти действия несёт исключительно Азербайджан, а армяне лишь защищают себя и свои фундаментальные права.

Государство, которое в последние годы потратило миллиарды долларов на оружие и чье 10-миллионное население воюет со 120 тысячами армян, более половины из которых - дети, женщины и пожилые люди, говорит о терроризме. В то же время Азербайджан получает значительную помощь и поддержку от Турции. Государство, которое пыталось подчинить себе народ Нагорного Карабаха фашистскими методами, применяя 9-месячную блокаду и фактически пытаясь истребить армян голодом, говорит о терроризме.

С 1915 года Турция вступила в активную фазу решения так называемого <армянского вопроса>, что означало максимальное уничтожение армянского населения региона и физическое воссоединение тюркского мира через населенные армянами территории. Их первым преступлением против человечества был Геноцид армян. За этим последовали договоры, по которым значительные исторические армянские территории перешли под контроль Турции и Азербайджана.  Следующим шагом стал Белый геноцид, или, выражаясь современным языком, этническая чистка в Нахичевани, где не осталось ни одного армянина.  Сегодня эта программа продолжается в Нагорном Карабахе. Следующим этапом станет оккупация значительных территорий Армении под предлогом так называемого Зангезурского коридора. Другими словами, мир должен понять, что турки не удовлетворятся достигнутым, они будут искать окончательное решение армянского вопроса.

Турецкая экспансия продолжается не только в нашей части Евразии, но и быстро расширяется в Европе. Если в нашем регионе оно проявляется в военной агрессии, этнорелигиозном национализме и стремлении доминировать и подчинить себе нетурецкие народы и государства, то в Европе оно подрывает его демократическую основу. Членство двух государств с диктаторскими политическими режимами, Турции и Азербайджана, в Совете Европы фактически узаконивает практику терпимости и принятия сосуществования демократии и диктатуры. <К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что Совет Европы как международный механизм и инструмент продвижения демократических ценностей и традиций не смог выполнить свою главную миссию - полную интеграцию бывших советских государств в демократический мир со времени распад Советского Союза. Поэтому позволяю себе прогнозировать, что <идеологическая смерть> нашей организации может стать реальностью.

Продолжающийся мирный процесс также станет свидетельством провала миссии нашей организации в регионе. В условиях нынешних форматов и содержания переговоров подписание так называемого мирного договора между Азербайджаном и Арменией, который также поддерживается европейским сообществом, с одной стороны, приведет лишь к усилению диктатуры в Азербайджане,  ее окончательному превращению в диктаторскую монархию в Совете Европы, а с другой стороны, к росту внутриполитической нестабильности в Армении, со всеми очевидными последствиями для основных прав и свобод. Не всякий мир приносит демократию, безопасность и процветание.

Более того, демократический мир необратимо деформируется, когда в случае с Нагорным Карабахом он исходит из идеи, что <победителей не судят, и они решают основные правила игры, независимо от международного порядка и закона>. Такая позиция привела к отказу от трех основополагающих принципов решения карабахской проблемы, которые неоднократно озвучивались на уровне лидеров трех крупнейших держав мира: США, России и Франции:  право народов на самоопределение, территориальная целостность стран и недопустимость применения силы. Практически остался  только принцип территориальной целостности. Суть в том, что гибкий демократический мир перестает быть справедливым и упорядоченным.  Главный урок последних десятилетий, в том числе и из практики Совета Европы, заключается в том, что проблемы решаются силой и ресурсами, геополитическими особыми интересами, а не демократией, правами человека и верховенством закона.

Ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят крайнюю несправедливость и безнаказанность режима Ильхама Алиева, а также безразличие международного сообщества к геноциду. Независимо от принятых сегодня решений они могут быть по своей сути нелегитимны для будущих поколений армян, поскольку противоречат существующим фундаментальным правам человека и принимаются в результате войн, насилия и шантажа. Мы не должны поощрять народы нашей организации защищать себя и свое будущее на исторической родине в соответствии с неприемлемой практикой в государствах-членах Совета Европы, которая фактически не приводит к приостановке или прекращению их членства.

Я готовлюсь опубликовать это письмо, чтобы многие мои коллеги могли ознакомиться с его содержанием и задуматься о вызовах, с которыми в глобальном масштабе сталкивается не только армянский народ, но и вся демократическая Европа>, - говорится в письме.

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