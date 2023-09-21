Четверг, 21 Сентября 2023 17:17

АрмИнфо. Вследствие очередной азербайджанской агрессии в Арцахе улицы Степанакерта заполнены переселенцами. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

Он подчеркнул, что люди отчаянно ищут своих родственников, звонят в Офис Омбудсмена, чтобы получить хоть какую-либо информацию о своих близких. <Люди голодны, напуганы и в полной неопределенности>, - подчеркнул Степанян