Четверг, 21 Сентября 2023 16:22

АрмИнфо. Представители США продолжают обсуждать вопросы военного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, в городе Ньюпорт (США) в рамках международного симпозиума ВМС командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу и командующим ВМС Соединенных Штатов Америки адмиралом Лизой Франкетти.

На встречах был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции, а также ВМС Азербайджана и США в военной, военно-образовательной и других областях, и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Примечательно, что не далее как вчера более 40 американских законодателей потребовали от администрации Байдена прекратить военное содействие Азербайджану, и ввести санкции в отношении бакинских властей из-за продолжающейся агрессии в отношении Арцаха.