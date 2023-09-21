Четверг, 21 Сентября 2023 14:47

АрмИнфо. Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев РФ, отстранен от обязанностей, первые подозреваемые в преступлении задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

<Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны>, - сказал источник.

Отметим, что накануне вражеские силы нанесли удар по автомобилю РМК, возвращавшегося с патрулирования в Нагорном Карабахе. Все находившиеся в машине миротворцы погибли. Согласно СМИ, погибли двое замкомандующего РМК, водитель и двое рядовых миротворцев.

Президент АР позвонил российскому лидеру и извинился за инцидент, выразив готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Добавим, что это не первый раз, когда вражеская сторона якобы по ошибке, наносит удары по российским военным. 9 ноября 2020 года, ВС АР сбили российский вертолет на территории РА, оба летчика погибли. Вражеская сторона тогда тоже принесла лишь номинальные извинения. Виновные не были привлечены к ответственности.