Четверг, 21 Сентября 2023 14:13

АрмИнфо. Более 60 депутатов Европарламента присоединились к требованию французского европарламентария Натали Луазо ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщила председатель подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо.

<Более 60 депутатов Европарламента присоединились ко мне и требуют, чтобы Европа наложила санкции на режим Ильхама Алиева за его наступление на армянский народ Нагорного Карабаха>, - написала Луазо.

В своем запрос к внешнеполитической службе ЕС, Луазо и остальные европарламентарии призывают ЕС действовать, чтобы остановить этническую чистку армян Арцаха и предотвратить нападение, которое может обернуться новой войной.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей,более 400 раненных, еще 7000 были эвакуированы. Тысячи считаются пропавшими без вести. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.