Четверг, 21 Сентября 2023 14:06

АрмИнфо.Азербайджан, вопреки соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе, 21 сентября убил одного мирного жителя в оккупированном селе Атерк. Об этом в своем микроблоге в Х сообщил экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян.

"Азербайджанцы не только не прекратили огонь вчера (согласно соглашению от 20 сентября -ред.) с 13:00, но уже несколько часов стреляли и передвигаются в разных направлениях и продолжают насилие. Сегодня утром, по предварительным данным, в оккупированном селе Атерк убит один мирный житель, сейчас ведется стрельба и движутся в направлении Степанакерта", - говорится в записи Бегларяна.

Отметим, что ранее депутат НС Армении Тагуи Товмасян сообщила, что из Арцаха приходят ужасные новости. <Азербайджанские боевики пытаются вторгнуться в столицу Степанакерт, стреляя с разных сторон, и поднять в центре азербайджанский флаг. И это они делают в День независимости Армении. А в Евлахе - это имитация цивилизованных переговоров>, - написала она.

Напомним, 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Сегодня представители Нагорного Карабаха прибыли в Евлах для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>