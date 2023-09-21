Четверг, 21 Сентября 2023 13:52

АрмИнфо. Азербайджан преследует цель подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке с применением силы, лишить его права жизнь и работать на своей родине свободно и достойно. Об этом накануне в ходе встречи с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, касаясь совершенной Баку агрессии против Нагорного Карабаха.

Министр добавил, что ту же цель Баку преследует с декабря 2022 года, когда незаконно заблокировал единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, а впоследствии и полного закрытия Лачинского коридора.

Было подчеркнуто, что в нынешней ситуации одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана, предотвращению массовых преступлений в Нагорном Карабахе и дестабилизации всего Южного Кавказа.