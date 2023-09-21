Четверг, 21 Сентября 2023 12:54

АрмИнфо.Миссия ЕС в Армении приступила к усиленному патрулированию на армяно-азербайджанской границе и линии противостояния, также вблизи села Сотк Гегаркуникской области. Об этом говорится на официальном микроблоге миссии в Х.

<Это сделано для того, чтобы сообщить о любых военных действиях и вопросах, связанных с безопасностью на местах.

Мы подтверждаем нашу приверженность мандату и содействию стабилизации ситуации>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 сентября утром - в день нападения Азербайджана на Арцах (в районе 13:00) миссия сообщила, что на этой неделе миссия ЕС в Армении (EUMA) переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор (Вайоц-Дзорская область РА). 20 сентября в 22.50 ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по расположенным у села Сотк (Гагаркуникская область Армении) армянским позициям.

23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. Штаб-квартира EUMA расположена в Ехегнадзоре, оперативные базы - в Джермуке, Горисе, Капане, Мартуни, Иджеване и Ехегнадзоре, а офис связи и поддержки - в Ереване.