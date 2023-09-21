Четверг, 21 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо.Сегодня ожидается срочное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом в своей микроблоге в Твиттер написал Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

Он заметил, что принятие резолюции на этом заседании, которая защитит население Нагорного Карабаха, восстановит их фундаментальное право жить в своих домах, зависит в первую очередь от России, США, Франции и всех других членов Совбеза ООН.

Марукян напомнил, что российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек из разных частей Нагорного Карабаха во время военной агрессии Азербайджана, которая преследовала цель провести этнические чистки на этой территории