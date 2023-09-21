Четверг, 21 Сентября 2023 11:16

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил своей команде, что ни в коем случае власть не отдаст, будет удерживать ее любой ценой.

Как пишет газета <Грапарак>, накануне поздно вечером, на фоне протестов у здания правительства Пашинян встретился с узким кругом своих соратников. Они всю ночь провели вместе.<Он сообщил своей команде, быть может не прямым текстом, что ни в коем случае власть не отдаст, будет удерживать ее любой ценой. Вероятно, этим было обусловлено применение полицейскими на площади грубой силы против граждан с использованием свето-шумовых гранат. Членов своей же семьи, естественно под усиленной охраной, он отправил на севанскую дачу. Но когда оппозиция объявила перерыв до 19.00 среды, во власти успокоились, мол, опасность миновала. Правда, вчера на Площадь Республики были стянуты более крупные силы Войск полиции, но первая волна возмущения уже пошла на спад, и власти были уверены, что никаких серьезных инцидентов зафиксировано не будет>, - отмечает издание.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены.

20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Сегодня представители Нагорного Карабаха прибыли в Евлах для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>.

В связи с агрессией Азербайджана против Арцаха 19 и 20 сентября в Ереване, в частности у здания правительства, прошли акции с требованием смены власти и отставки главы кабмина, а также принятия мер по защите Арцаха и арцахцев.