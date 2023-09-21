Четверг, 21 Сентября 2023 10:57

АрмИнфо.Что касается напряженности между двумя иранскими соседями, Азербайджаном и Арменией, то такая напряженность неприемлема. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, отвечая на вопросы журналистов на полях 78-й сессии ГА ООН. Он подчеркнул, что эти противоречия могут быть решены путем диалога.

"Тегеран находится в контакте с обеими сторонами и уже обсудил с ними необходимость переговоров по спорным вопросам", - сказал он.

Отметим, что накануне Министерство иностранных дел ИРИ приветствовало недавнее соглашение между Баку и Степанакертом, предложенное Россией о прекращении огня с целью предотвращения новых боевых действий в Нагорном Карабахе.