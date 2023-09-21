Четверг, 21 Сентября 2023 10:56

АрмИнфо.Концерт известного американского рэпера Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября, отложили, сообщил организатор, компания Dopingspace.

Напомним, что ранее правительство Армении решило из средств налогоплательщика выделить 2 млрд 318 млн драмов (порядка $6 млн. по текущему курсу) на гастроли американского рэпера Снуп Догга. Указанная сумма, как сообщалось, будет направлена на выплату гонорара Снуп Доггу, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий.

«Сообщаем, что правительство Армении передало нам свое решение отложить концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября. Мы строжайшим образом осуждаем широкомасштабную агрессию Азербайджана против наших соотечественников 19 сентября и осуществленные преступления», – говорится в сообщении.

Компания заявила, что в ближайшее время сообщит о билетах и дате нового концерта.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам. Однако под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены.

20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований "Армии обороны Нагорного Карабаха" и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. А вопросы, поставленные Азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться сегодня - 21 сентября в городе Евлах на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики и в ходе последующих встреч.

В связи с агрессией Азербайджана против Арцаха 19 и 20 сентября в Ереване, в частности у здания правительства, прошли акции с требованием смены власти и отставки главы кабмина, а также принятия мер по защите Арцаха и арцахцев.