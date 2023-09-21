Четверг, 21 Сентября 2023 10:49

АрмИнфо. Индийские ВВС намерены расширить свое присутствие за рубежом в стратегических интересах, назначить военных атташе в Армении, Испании и Кот-д'Ивуаре.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Индии Вивек Рам Чаудхари, передает The Hindu businessline. Он отметил, что индийские ВВС также направят трех офицеров связи в Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Соответствующее соглашение было достигнуто между премьер-министром Индии Моди и президентом США Байденом в июне этого года.