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АрмИнфо. Индийские ВВС намерены расширить свое присутствие за рубежом в стратегических интересах, назначить военных атташе в Армении, Испании и Кот-д'Ивуаре.
Об этом заявил начальник штаба ВВС Индии Вивек Рам Чаудхари, передает The Hindu businessline. Он отметил, что индийские ВВС также направят трех офицеров связи в Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Соответствующее соглашение было достигнуто между премьер-министром Индии Моди и президентом США Байденом в июне этого года.
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
|Встреча в Евлахе завершилась
|МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
|Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
|Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
|Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
|Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
|Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
|Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
|Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
|Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
|В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана
|Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
|Полиция Степанакерта перешла на усиленную службу
|Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
|Роберт Кочарян сделал лаконичную запись
|Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
|Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили
|Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной
|Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
|Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
|ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
|Индийские ВВС расширят свое присутствие в Армении
|Татоян: В Арцахе тысячи пропавших без вести
|Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку
|Президент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха
|ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе Сотка
|30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД
|В Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
|То, что произошло вчера, является самым большим позором для России - Чалабян
|Парламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - Сагателян
|МИД РФ: погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе
|Объяснения России о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, являются всего лишь поводом для оправданий - Вазген Манукян
|Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Wizz Air была вынуждена отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>
|Евродепутат: настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей
|В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы, ведущие к зданию правительства РА
|Азербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с целью одурачивания мирового сообщества - аналитик
|Генсек Франкофонии осудил операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Дуня Миятович вновь выразила готовность поехать в Арцах для содействия в обеспечении прав арцахцев
|Лариса Алавердян: На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политику
|Задержаны пятеро участников вчерашних акций протеста у здания правительства, двое из них - из Арцаха: СК РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Иран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне карабахского конфликта
|Иран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией - замминистра юстиции ИРИ
|В арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер умело использовал - политолог
|Депутат Бундестага призвал власти Германии ввести санкции против Азербайджана
|Через несколько дней Арцаха больше не будет - политолог
|Петер Стано: ЕС внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
|Слуцкий: Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики Пашиняна пока не стоит
|Путин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения
|Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»
|Реализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФ
|Самый важный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалoсь миротворцами РФ - Пашинян
|В Кремле прокомментировали последние процессы вокруг Арцаха
|Читать больше
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