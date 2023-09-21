Четверг, 21 Сентября 2023 10:47

АрмИнфо. Иран снял запрет на полеты в Азербайджан и Армению, а также авиарейсы, выполняемые из этих стран в исламскую республику. Об этом в сообщает ISNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

«Когда появились сообщения о начале боевых действий (в Нагорном Карабахе- ред.) мы ввели запрет на полеты. Сегодня стало известно о прекращении огня, поэтому выполнение некоторых рейсов было разрешено»,- сказал представитель ведомства.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш сообщил, что во вторник ведомство направило летному составу извещение NOTAM, запрещающее перелеты между Ираном, Азербайджаном и Арменией на фоне боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.