Среда, 20 Сентября 2023 21:43

АрмИнфо. Против Армении работают два фактора, которые необходимо учитывать, один из которых - геополитический. Об этом 20 сентября на митинге заявил координатор инициативы <Айакве>, общественно-политический деятель Аветик Чалабян.

Он отметил, что та региональная система безопасности, которая применялась долгие годы, полностью разрушена, что связано это с вовлечением России в войну с Украиной. <То, что произошло вчера, является самым большим позором для России, поскольку именно Москва выступала как минимум одним из главных гарантов безопасности Арцаха и армянского народа, но вчера этой обязанности Россия не выполнила>, - сказал Чалабян.

Он напомнил, что в качестве причин своей пассивности Москва указывает на признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана. <Но даже, если бы Армения признала Арцах, вызывает сомнение, что Россия сделала бы то же самое>, - сказал Чалабян, указав на второй фактор, который связан с нынешней властью в Армении.

Как отметил выступавший, нынешнее правительство пришло к власти с одной лишь целью - сдать Арцах. <Вы все слушали сегодняшнее

выступление Никола Пашиняна. Я со стыдом слушал его, это не выступление руководителя моей страны. Он всего лишь пытался объяснить, что в Арцахе нет ВС Армении, но было бы лучше, если бы были, и защитили Арцах>, - заявил Чалабян, добавив, что терпение армянского народа лопнуло. Народ устал слушать сказки от представителей нынешней власти. <Все, враг уже стучится в нашу дверь, пришло время действовать>, - подчеркнул Чалабян.